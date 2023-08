Vrijdag Dutch Grand Prix blijft na vertrek Jumbo voor gezinnen

De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort wil vasthouden aan de vrijdag als dag voor gezinnen, ook na het afhaken van sponsor Jumbo vanaf volgend jaar. De supermarktketen kwam de afgelopen jaren met spaaracties voor goedkopere kaarten, om zo bezoekers op een laagdrempelige manier naar de eerste dag van het evenement te trekken. De vrijdag is doorgaans niet zo populair als de zaterdag en zondag.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk zegt nu bijna een jaar te hebben om over de nieuwe invulling van de ‘Super Friday’ na te denken. “Maar we gaan ongetwijfeld weer een concept verzinnen waardoor we ook volgend jaar die vrijdag weer gaan vullen. Die vrijdag blijft voor ons belangrijk voor gezinnen, laagdrempeligheid. Gewoon die sociale componenten die dit evenement ook met zich meebrengt.”

Volgens Van Overdijk valt het echt op dat er op de vrijdag veel meer gezinnen zijn dan op de andere racedagen. “Je ziet een hele jonge doelgroep, er lopen veel kinderen rond. Zo willen we steeds anderen de kans geven om kennis te maken met de Formule 1. Als dat dan gewoon 95.000 mensen trekt, moet je daar alleen maar trots op zijn.”

Ook alle 105.000 kaarten voor de vrijdag van de Dutch Grand Prix waren dit jaar uitverkocht, maar 10.000 mensen bleven weg. Daarmee was de dag wel beter bezocht dan vorig jaar. Op zaterdag en zondag zaten er wel 105.000 bezoekers op de tribunes, veelal in het oranje. Max Verstappen won voor het derde jaar op rij de Formule 1-race voor zijn eigen fans.

Jumbo stopt aan het einde van dit raceseizoen met het sponsoren van Verstappen en de race in Zandvoort. Daarmee trekt de keten zich verder terug uit de topsport. De sportsponsoring kwam afgelopen jaar in een negatief daglicht te staan door de verdenking van voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd in een witwaszaak. De praktijken zouden hebben plaatsgevonden via onder meer sponsoring van de motorcross.