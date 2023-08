Griekspoor verliest in vijf sets van Fransman Fils op US Open

Tallon Griekspoor is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor in New York in een meeslepende vijfsetter van de Fransman Arthur Fils. Het werd na bijna 4 uur tennis 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5.

Fils werd halverwege de vierde set getroffen door een krampaanval in zijn rechterbeen. Kort daarvoor had juist Griekspoor een blessurebehandeling ondergaan. De Nederlander werd behandeld aan zijn linkerbovenbeen.

Na de krampaanval bij Fils leek de partij gespeeld. De Fransman kon amper nog bewegen en hield de punten kort. Met risicovol tennis bleef hij in de wedstrijd, al moest hij tussen de punten door met regelmaat extra tijd nemen. Bij de kantwissels ging hij kort na de aanval niet op zijn bankje zitten, om in beweging te blijven. In de vijfde set oogde Fils echter weer fit en op 5-5 brak hij Griekspoor, die de game besloot met een dubbele fout.

Na 3 uur en 58 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn derde wedstrijdpunt met een backhandvolley, waarna hij gestrekt op de baan ging liggen. Het was voor de 19-jarige Fransman zijn eerste zege ooit op een grand slam.

De spelers deden weinig voor elkaar onder op baan 10 van Flushing Meadows. Griekspoor won 158 punten, Fils 166. Griekspoor wist vier servicebreaks af te dwingen, Fils één meer.

Griekspoor plaatste direct in de eerste game een break en hield die voorsprong vast. Hij besloot de set met een ace. In de tweede set wist Fils snel een servicebreak te plaatsen en ook die was voldoende voor setwinst. Griekspoor kwam in de derde set met 3-0 voor, maar zag de Fransman weer langszij komen. Bij 6-5 sloeg Fils op setpoint tegen een forehand buiten de lijnen.

In het restant kreeg Griekspoor kansen de partij naar zich toe te trekken, maar ook hij was in de slotfase niet meer fris. Beide spelers leunden erg op hun service, maar bij 5-5 liet die Griekspoor in de steek.

In de tweede ronde neemt Fils het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi, die de Australiër Jason Kubler zag opgeven.