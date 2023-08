Griekspoor wacht nog op zege als geplaatste speler op grand slam

Tallon Griekspoor wacht nog op zijn eerste overwinning als geplaatste speler op een grand slam. De nummer 24 van de wereld bleef dinsdag op de US Open in de openingsronde steken. Op Wimbledon wist hij vorige maand ook geen wedstrijd te winnen.

De 27-jarige Griekspoor was als 24e geplaatst in New York. Hij moest in vijf sets zijn meerdere erkennen in de Fransman Arthur Fils (4-6 6-3 5-7 6-4 7-5). Op Wimbledon bleek de Hongaar Marton Fucsovics in drie sets te sterk voor de beste tennisser van Nederland (6-4 6-2 6-4). Een geplaatste status houdt in dat de beste 32 spelers van de 128 elkaar pas in de derde ronde kunnen ontmoeten.

Griekspoor won begin dit jaar het ATP-toernooi van Pune in India en steeg daardoor flink op de wereldranglijst. Na zijn titel in Rosmalen van deze zomer ging hij zelfs de top 30 binnen en was hij geplaatst op Wimbledon. Na een finaleplaats in Washington, eerder deze maand, bekleedt hij momenteel zijn hoogste ranking.

Het eerstvolgende grandslamtoernooi is in januari van volgend jaar, de Australian Open.