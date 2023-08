Hamilton verlengt contract en blijft tot 2025 bij Mercedes

Formule 1-coureur Lewis Hamilton (38) blijft nog minstens twee jaar in dienst bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn aflopende contract tot eind 2025 verlengd.

De Brit verkaste in 2013 van McLaren naar Mercedes en heeft 82 van de in totaal 103 overwinningen bij Mercedes behaald.

De 38-jarige Hamilton, die in 2021 zijn laatste race won, is nog altijd ambitieus. “We zijn nooit hongeriger geweest om te winnen. We hebben geleerd van elk succes, maar ook van elke tegenslag. We blijven onze dromen najagen, we blijven vechten ongeacht de uitdaging en ik weet zeker dat we weer zullen winnen. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik zowel op als naast de baan van dit team krijg. Ons boek is nog niet uit, we zijn erop gebrand om samen nog meer te bereiken en we geven niet op voordat dat gelukt is.”

Voor Hamilton loopt het de afgelopen twee jaar minder voorspoedig op de baan. Het seizoen 2022 sloot hij af op de zesde plek en dit jaar staat hij voorlopig vierde in het klassement dat wordt aangevoerd door tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Ondanks de mindere prestaties is teambaas Toto Wolff blij met de verlenging van het contract van Hamilton. “Ons partnership met Lewis is een van de meest succesvolle in de geschiedenis van de sport”, zegt Wolff. “De verlenging van zijn contract was slechts een formaliteit: we hebben altijd gezegd dat we samen zouden verdergaan. Het is goed dat we dit dan ook zo snel kunnen afhandelen.”

Ook George Russell heeft zijn contract bij de Duitse renstal verlengd tot eind 2025, zo meldt het team. “We hebben de afgelopen achttien maanden een aantal significante stappen gemaakt en we worden als team alleen maar sterker”, zegt Russell. “Ik kijk ernaar uit dat momentum voort te zetten in 2024 en 2025. We doen er alles aan om terug te keren aan de top.”