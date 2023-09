Volleybalsters missen ondanks sterk spel tegen Servië EK-finale

De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski maakte indruk tegen regerend wereldkampioen Servië in de halve eindstrijd, maar moest uiteindelijk toch met 3-1 buigen. De setstanden waren 25-21 15-25 25-22 25-21.

Oranje verloor de eerste set van de Servische vrouwen, maar herstelde zich daarna knap. De Nederlandse vrouwen namen volledig het initiatief over de tweede set. Servië kwam er niet meer aan te pas. Met 25-15 trok de ploeg de winst naar zich toe. In de derde set bleef Oranje sterk spelen, maar in de slotfase pakte Servië toch de set. In de vierde set leek Nederland de wedstrijd te verlengen. Oranje liep uit naar 16-12, maar kon die marge niet vasthouden. De ploeg van Giovanni Guidetti, oud-bondscoach van Oranje, kwam terug tot 16-16. Nederland toonde veerkracht en kwam toch weer op voorsprong. Maar Servië maakte in de slotfase het verschil en maakte het met 25-21 af.

Nederland neemt het in de strijd om de bronzen medaille op tegen Italië, dat in de andere halve eindstrijd met 3-2 verloor van Turkije.

Oranje eindigde twee jaar geleden bij het vorige EK als vierde. De doelstelling van de volleybalsters was nu weer om minimaal de halve eindstrijd te halen.