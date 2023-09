Kooij klopt Van Poppel in tweede rit Ronde van Groot-Brittannië

Olav Kooij heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma was na de zege in de openingsrit ook de beste na 109,9 kilometer in Wrexham. Kooij won de sprint van landgenoot Danny van Poppel. Zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert, die de sprint aantrok, werd derde.

Kooij leidt in het algemeen klassement voor Van Aert en de Ier Sam Bennett. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.

In de korte rit met start en finish in Wrexham gingen vier renners in de aanval, de Britten Jacob Scott en Finn Crockett, de Zuid-Afrikaan Callum Ormiston en de Belg Abram Stockman. Crockett en Stockman werden als laatste ingelopen, waarop het peloton zich opmaakte voor een tweede massasprint.

De renners van Bora-hansgrohe namen het initiatief in de slotkilometer en kwamen met drie renners van Jumbo-Visma op een klein gaatje na een valpartij. Na werk van Edoardo Affini en Van Aert kon Kooij het afmaken.

“Na de zege van gisteren keken de andere teams naar ons”, zei Kooij. “We hebben twee man gebruikt om de vluchters terug te pakken. We wisten dat we als eerste aan de laatste kilometer moesten beginnen en dat lukte. Toen Wout op het oplopende stuk aanzette, wist iedereen dat je gaat afzien. Ik hoefde alleen het laatste stuk te gaan.”

Voor Kooij is het de negende zege van het seizoen. Ook won hij met Jumbo-Visma de ploegentijdrit in Parijs-Nice.