Van Vleuten noemt Ladies Tour goede plek om carrière te beëindigen

Annemiek van Vleuten kijkt in een video-interview van haar ploeg Movistar uit naar haar laatste profwedstrijd deze week. De 40-jarige viervoudig wereldkampioene rijdt met de Simac Ladies Tour die dinsdag begint haar laatste officiële etappekoers.

“Ik reed de Ladies Tour als stagiair in 2007 voor het eerst, slechts één dag, omdat ik viel”, vertelt ze. “Het is een goede plek om mijn carrière te beëindigen, zo dicht bij huis. Voor mijn gevoel was mijn naam er altijd overal op de weg geschreven met een proloog dicht bij mijn huis. De laatste etappe gaat over mijn trainingsgebied en is dicht bij waar ik ben opgegroeid en waar mijn moeder nog steeds woont. Dat voelt als een goede manier om afscheid te nemen.”

Van Vleuten won de Ladies Tour twee keer, in 2017 en in 2018. Op de vraag naar haar mooiste overwinning twijfelt ze tussen haar WK-zeges op de weg in Yorkshire in 2019 en in Wollongong vorig jaar. “Ik ben heel trots op Yorkshire, omdat ik daar zo veel lef had om aan te vallen met nog 105 kilometer te gaan. Dat was episch.”

De zege in Wollongong zegt volgens Van Vleuten veel over haar karakter. “Accepteren dat je een gebroken elleboog hebt en er dan het beste van maken”, zegt ze. “Als ik die laatste kilometer terugkijk, krijg ik nog steeds kippenvel. Ik kan de emoties zien van die week, van de teleurstelling. Dat was misschien mijn hele carrière samengevat in een week.”