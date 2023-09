Vijf Nederlandse boten als winnaar door op WK roeien

Vijf Nederlandse boten hebben zich bij de WK roeien in Belgrado met winst in de heat geplaatst voor de halve finales. De vier zonder en de dubbelvier bij de mannen en vrouwen waren de beste in hun eerste race. Ook Ymkje Clevering en Veronique Meester wonnen hun heat in de twee zonder.

De roeiers in de vier zonder, Nicolas Van Sprang, Ruben Knab, Ralf Rienks en Rik Rienks, waren sneller dan Nieuw-Zeeland en Polen. Ook de dubbelvier met Lennart van Nierop, Finn Florijn, Tone Wieten, Koen Metsemakers won zijn heat overtuigend voor Oekraïne en Estland.

In de vier zonder bleven de roeisters Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra de Verenigde Staten en Denemarken voor. De dubbelvier met Roos de Jong, Tessa Dullemans, Laila Youssifou en Bente Paulis versloeg Duitsland en Canada.

De dubbeltwee met roeiers Abe Wiesma en Nelson Ritsema plaatste zich voor de kwartfinales. Het duo eindigde als vierde in de herkansingen en dat was voldoende voor het bereiken van de volgende ronde.