Alle Formule 1-teams hielden zich in 2022 aan budgetplafond

Alle Formule 1-teams hebben zich in 2022 aan het budgetplafond gehouden. Dat maakte de internationale autosportfederatie FIA dinsdag bekend. De tien Formule 1-teams hebben allemaal een zogenoemd certificaat van overeenstemming ontvangen.

Volgens de FIA is er een intensief, maandenlang onderzoek aan vooraf gegaan. Er is niet alleen gekeken naar de documentatie die de teams hebben aangeleverd, ook heeft de FIA teamfaciliteiten bezocht en in laptops van medewerkers gekeken. In 2022 mocht elk team maximaal 140 miljoen dollar besteden.

Het budgetplafond werd in 2021 ingevoerd om de competitie in de koningsklasse van de autosport te vergroten en te zorgen voor financiƫle groei van de Formule 1.

Vorig jaar kreeg Red Bull Racing van wereldkampioen Max Verstappen een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van 10 procent van de windtunneltijd na een relatief kleine overbesteding (minder dan 5 procent) in 2021. Ook Aston Martin kreeg destijds een boete; 450.000 dollar voor een procedurele overtreding.