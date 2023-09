Vijf Nederlandse roeiboten kwalificeren zich voor de Spelen

Vijf Nederlandse roeiboten hebben op de WK in Belgrado kwalificatie voor de Olympische Spelen afgedwongen. Het gaat om de dubbelvier en de vierzonder bij zowel de mannen als de vrouwen evenals de tweezonder bij de vrouwen.

In de tweezonder pakten Ymkje Clevering en Veronique Meester een ticket. Het Nederlandse duo moest in de halve finale alleen de Australische roeisters Jessica Morrison en Annabelle Mcintyre voor zich dulden.

Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra noteerden de beste tijd in de halve eindstrijd van de vierzonder voor vrouwen: 6.52,72. Alleen Roemeniƫ kwam in de buurt: 6.53,98.

De Nederlandse vierzonder bij de mannen werd tweede in hun race. Het kwartet Niki van Sprang, Ruben Knab, Ralf Rienks en Rik Rienks was langzamer dan de Verenigde Staten en in de andere race waren de Britten sneller.

In de dubbelvier voor vrouwen plaatsten Roos De Jong, Tessa Dullemans, Laila Youssifou en Bente Paulis zich overtuigend voor de Spelen. Ze wonnen hun halve finale, voor China, in een tijd van 7.04,10.

De dubbelvier voor mannen kan zich ook gaan richten op de Spelen van Parijs. Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers maakten indruk door de concurrentie te declasseren. Het Nederlandse viertal liet Zwitserland ver achter zich: 6.06,20 om 6.14,47. In de andere halve finale was Polen met 6.16,01 het snelst.

De tweezonder bij de mannen, met Abe Wiersma en Nelson Ritsema, liep de halve finales mis en daarmee ook plaatsing voor de Spelen.

Een finaleplaats op de WK volstaat voor een olympisch ticket, behalve in de acht. De roeiers zelf kwalificeren zich niet, maar de boot. De samenstellingen kunnen nog veranderen.