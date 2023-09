Nederlandse roeiploeg bovenaan medailleklassement op WK

De Nederlandse roeiploeg is bovenaan het medailleklassement geëindigd op de WK roeien in Belgrado. Nederland veroverde in Servië vijf gouden medailles en drie zilveren.

TeamNL pakte op het Savameer meer medailles dan Groot-Brittannië, dat tot vier wereldtitels kwam. De derde plek in het medailleklassement was voor Italië, dat drie keer goud wist te winnen.

De Nederlandse ploeg pakte in Servië goud op de tweezonder en vierzonder bij de vrouwen, de skiff voor vrouwen, de dubbelvier voor mannen en de dubbeltwee voor mannen.

Nooit eerder won Nederland meer dan één gouden medaille op de WK in de olympische klasses. Voorafgaand aan het toernooi had bondscoach Eelco Meenhorst besloten in te zetten op zoveel mogelijk gouden plakken. Liever één gouden medaille, dan drie zilveren, was zijn motto. Vorig jaar won Nederland in het Tsjechische Racice één keer goud en liefst acht keer zilver.