Roeister Florijn prolongeert wereldtitel in de skiff met overmacht

Roeister Karolien Florijn heeft op de wereldkampioenschappen in Belgrado haar titel in de skiff geprolongeerd. Florijn was op het Savameer een klasse apart en hield de nummer 2, de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg, ruim 5 seconden achter zich.

De 25-jarige Florijn werd vorig jaar in het Tsjechische Racice voor het eerst wereldkampioene. Toen werd Twigg, de regerend olympisch kampioene, ook tweede.

Florijn bezorgde Nederland al de vijfde gouden plak op de WK in Servië. Zaterdag werd Finn Florijn, de broer van Karolien Florijn, al wereldkampioen in de dubbelvier.