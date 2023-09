Triatlete Klamer pakt zilver in wereldbeker in Tsjechië

Triatlete Rachel Klamer is voor het eerst sinds 2015 op het podium geëindigd in een wereldbekerwedstrijd. De 32-jarige Nederlandse moest bij het hardlopen in de sprint de Amerikaanse Gwen Jorgensen net voor laten gaan en pakte in het Tsjechische Karlovy Vary zilver.

Klamer kon halverwege het fietsgedeelte mee met een kopgroep van ongeveer tien atleten. Het lopen viel haar vervolgens zwaar. “Aan het einde van de tweede ronde ging Jorgensen ervandoor en na even twijfelen ben ik meegegaan. Richting de finish heb ik het nog geprobeerd, maar mijn benen konden echt niet meer”, zei de Nederlandse.

Klamer verraste twee jaar geleden in Tokio met de vierde plaats op de olympische triatlon.