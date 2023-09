Verstappen tempert verwachtingen in aanloop naar GP Singapore

Max Verstappen gelooft dat er dit weekend een einde kan komen aan zijn zegereeks in de Formule 1. De coureur van Red Bull denkt dat zijn auto dit weekend “niet zo competitief” is als op voorgaande circuits.

Dat zei de Nederlander donderdag tijdens de persdag in de Aziatische stadstaat Singapore, waar het Formule 1-circus inmiddels is gearriveerd voor de vijftiende race van het seizoen. Verstappen vestigde een record door de laatste tien races op zijn naam te schrijven. Hij hoopt op een vervolg, maar loopt nog niet op de zaken vooruit.

“We zijn hier niet zo competitief als op andere circuits”, aldus de regerend wereldkampioen. “Stratencircuits zijn wat lastiger voor onze auto’s. Het wordt spannend. Het belangrijkste is dat je je aanpast, want het kan elke keer anders zijn.” Mocht Verstappen zondag de Grote Prijs winnen, dan zou het zijn eerste winst zijn in Singapore. Red Bull-collega Sergio PĂ©rez won vorig jaar op het circuit van Marina Bay. Verstappen werd toen slechts zevende.

Verstappen is in bloedvorm. Van de veertien races dit seizoen won hij er twaalf en twee keer werd hij tweede, waardoor hij op koers ligt voor zijn derde wereldtitel.