Emotionele Murray wint in Daviscup op dag van begrafenis oma

Andy Murray heeft in de groepsronde van de Daviscup Finals een voor hem emotioneel beladen partij gewonnen. De Brit versloeg op de dag van de begrafenis van zijn grootmoeder de Zwitser Leandro Riedi met 6-7 6-4 6-4.

“Vandaag is een zware dag voor me, het is de begrafenis van mijn oma”, zei een zichtbaar aangeslagen Murray na zijn overwinning in de Manchester Arena. “Het spijt me voor mijn familie dat ik er niet bij kan zijn, maar oma, deze is voor jou.”

De 36-jarige Murray, drievoudig grandslamkampioen, zette de Britten met zijn zege op een 1-0-voorsprong. Woensdag versloeg Groot-Brittannië in groep B de Australiërs met 2-1. Ook Frankrijk maakt deel uit van de groep.

Als de Britten zich bij de eerste twee scharen, plaatsen ze zich voor het finaletoernooi. Dat wordt eind november gespeeld in het Spaanse Málaga.