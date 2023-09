Poels klopt Evenepoel en wint twintigste etappe in Vuelta

Wout Poels heeft de twintigste etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. De 35-jarige wielrenner van Bahrain Victorious was in de lastige heuvelachtige etappe na 207,8 kilometer de sterkste van een kopgroep van vijf renners. Poels klopte in Guadarrama de Belg Remco Evenepoel in de sprint. De Spanjaard Pelayo Sánchez werd derde.

Voor Poels is het de tweede ritzege van 2023. Hij won eerder dit jaar de vijftiende etappe in de Tour de France, een bergrit met finish in Saint-Gervais Mont-Blanc. Poels zorgde voor de eerste Nederlandse ritzege in de Ronde van Spanje van deze editie.

Sepp Kuss kwam de laatste lastige etappe goed door. De Amerikaan van Jumbo-Visma kwam binnen in de groep met klassementsrenners in gezelschap van ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, de nummers 2 en 3 in het algemeen klassement. Met alleen nog de vlakke laatste etappe rond Madrid van zondag heeft Kuss 17 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.08 op Roglic. Het drietal van Jumbo-Visma vierde de waarschijnlijke eindzege van Kuss alvast toen de renners over de eindstreep kwamen.

Vanaf de start van de rit over tien beklimmingen van de derde categorie, vergelijkbaar met een Ardenner-klassieker, waren er pogingen weg te rijden uit het peloton. De Spanjaard Marc Soler en Evenepoel toonden zich het actiefst. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van ruim dertig renners met de Nederlanders Wilco Kelderman en Poels.

Op de laatste beklimming, de Alto San Lorenzo de El Escorial, viel Poels aan en kreeg de Belg Lennert Van Eetvelt mee. Ook Soler sloot aan en later kwamen ook Evenepoel en de Spanjaard Sánchez terug.

In Guadarrama ging Poels de sprint vroeg aan. Hij sloeg een gaatje, maar Evenepoel kwam nog heel hard terug. De Limburger bleef hem echter net voor en boekte zijn tweede grote zege van dit jaar.