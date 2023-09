Wielrenner Poels ziet zich als een fles wijn: hoe ouder, hoe beter

Wout Poels kon zijn geluk niet op na zijn tweede ritzege in een grote wielerronde in 2023. Na een fraaie etappezege in de Tour de France in juli won de 35-jarige wielrenner van Bahrain Victorious de twintigste etappe in de Vuelta. “Volgend jaar dan maar de Giro d’Italia”, zei Poels. “Ik ben als een fles wijn, hoe ouder, hoe beter.”

Poels klopte in Guadarrama Remco Evenepoel in de sprint. “In etappe twintig versla ik renners als Evenepoel en opnieuw Soler, super!”, zei Poels, die in de door hem gewonnen Touretappe ook in de aanval was met de Spanjaard van UAE Team Emirates.

De Limburger zag ook overeenkomsten met zijn overwinning in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2016. “Net als toen viel ik aan op de kasseien en net als in Luik ging ik de sprint aan in de laatste bocht”, zei hij. “Ik wilde eigenlijk de sprint beginnen in het wiel van Evenepoel, maar toen de anderen even aarzelden probeerde ik ze met snelheid te verrassen en ben ik voluit naar de finish gegaan.”