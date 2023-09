Kuss voltooit met winst in Vuelta unieke trilogie van zijn ploeg

Sepp Kuss heeft zondag als winnaar van de Ronde van Spanje de finishstreep in Madrid bereikt. De slotrit, met finish voor het Paisaje de la Luz, eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door Kaden Groves. De Australiër van Alpecin-Deceuninck was al zeker van winst in het puntenklassement.

Dankzij de eindzege van de 29-jarige Amerikaan Kuss voltooide zijn ploeg Jumbo-Visma een unieke trilogie. De Nederlandse ploeg won in één jaar zowel de Giro d’Italia (Primoz Roglic), de Tour de France (Jonas Vingegaard) als de Vuelta. Nooit eerder slaagde een wielerploeg daarin.