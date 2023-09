Tennisster Krejcikova wint toernooi in San Diego

Tennisster Barbora Krejcikova heeft de titel veroverd bij het toernooi in het Amerikaanse San Diego. De als vierde geplaatste Tsjechische was in de finale met 6-4 2-6 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Sofia Kenin.

Het was voor de 27-jarige Krejcikova haar tweede toernooiwinst van dit jaar. Eerder was ze succesvol in Dubai. De winnares van Roland Garros in 2021 heeft nu zeven titels op haar erelijst staan. Krejcikova pakte ze na haar succes in het enkelspel in San Diego ook de titel in het dubbelspel met haar landgenote Katerina Siniakova. Het Tsjechische tweetal won met 6-1 6-4 van het Amerikaanse duo Danielle Collins/CoCo Vandeweghe.

Kenin won in 2020 de Australian Open. In maart van dat jaar zegevierde ze in Lyon, maar wist daarna geen titel meer te behalen.

In het Japanse Osaka verraste de 19-jarige Amerikaanse Ashlyn Krueger met de toernooizege. In de finale won de nummer 123 van de wereldranglijst verrassend van de als eerste geplaatste Chinese Zhu Lin. Krueger was met 6-3 7-6 (6) te sterk voor de nummer 35 van de mondiale ranking.

Krueger hoefde op weg naar haar eerste WTA- titel in Osaka geen set af te staan.