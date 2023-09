Van Gerwen wint World Series of Darts voor vijfde keer

Michael van Gerwen heeft voor de vijfde keer de World Series of Darts Finales op zijn naam geschreven. De 34-jarige Nederlander zette in de eindstrijd in de AFAS Live in Amsterdam de Engelsman Nathan Aspinall met duidelijke cijfers aan de kant: 11-4.

Eerder op de dag ontsnapte Van Gerwen aan uitschakeling in de halve finale tegen een andere Engelsman, Luke Humphries, die drie matchdarts onbenut liet. Van Gerwen zelf gooide in de tweede leg een ninedarter en won met 11-10.

De als vierde geplaatste Van Gerwen won het toernooi eerder in 2015, 2016, 2017 en 2019.