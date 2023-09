Verstappen tevreden met vijfde plek in Singapore

Max Verstappen kan ondanks zijn dominantie dit seizoen leven met de vijfde plek in de Grote Prijs van Singapore. De tweevoudig wereldkampioen en leider in de WK-stand merkte dat zijn Red Bull tijdens de race iets beter was dan een dag eerder tijdens de kwalificatie, toen hij niet verder was gekomen dan de elfde tijd en daardoor tot een inhaalrace was veroordeeld.

“Ik ben wel tevreden”, reageerde Verstappen bij Viaplay. “Eigenlijk zat alles in de race tegen qua safetycars, maar toen ik eenmaal op de mediumband reed ging het wel goed.” De Nederlander reed in het tweede deel van de race van de vijftiende naar de vijfde plek.

Verstappen wijt het moeizame weekend aan het feit dat de race in Singapore op een stratencircuit was. Hij won er nog nooit. “Over het algemeen is de auto natuurlijk niet goed op stratencircuits, maar dit was echt te veel van het goede.” Volgende week in Japan rekent de 25-jarige Limburger op verbetering. “Suzuka is een mooi circuit.”

Verstappen zag in Singapore zijn historische zegereeks eindigen. Hij kon zijn record van tien overwinningen op rij niet verder uitbouwen. De Nederlander is alsnog een stap dichter bij zijn derde wereldtitel op rij gekomen, doordat concurrent en teamgenoot Sergio PĂ©rez niet verder kwam dan de achtste plek.