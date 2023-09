Wielrenster Van Anrooij vervangt Vollering bij EK tijdrijden

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Shirin van Anrooij opgeroepen voor de tijdrit van woensdag bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe. De 21-jarige Zeeuwse vervangt Demi Vollering die zich heeft afgemeld voor dit onderdeel, maar wel enkele dagen later als kopvrouw start in de wegwedstrijd.

Vollering won dit weekeinde na een korte periode van ziekte de Ronde van Romandiƫ. De Tourwinnares wil haar lichaam extra rust geven met het oog op de wegwedstrijd van de EK komende zaterdag.

Gunnewijk had Van Anrooij al geselecteerd voor de wegwedstrijd. Ze komt daarin naast Vollering in actie met Riejanne Markus, Mischa Bredewold, Loes Adegeest, Floortje Mackaij en Yara Kastelijn. Markus, de Nederlands kampioene tijdrijden, rijdt ook de tijdrit woensdag. Ze komt ook donderdag met Adegeest en Van Anrooij en met Daan Hoole, Sjoerd Bax en Jos van Emden uit op de gemende team relay.