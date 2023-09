Nadal herhaalt dat 2024 ‘mogelijk’ zijn laatste tennisjaar wordt

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft herhaald dat hij waarschijnlijk in 2024 zijn carrière beëindigt. In een interview met zender Movistar+ bekende hij tevens dat hij dit jaar twee operaties heeft ondergaan om zijn heupblessure te verhelpen.

“Ik heb gezegd dat 2024 misschien mijn laatste jaar is en dat blijf ik zeggen, maar ik kan het niet 100 procent bevestigen”, aldus de 37-jarige Nadal. De winnaar van 22 grand slams liep de heupblessure op bij de Australian Open in januari en heeft sindsdien niet meer gespeeld.

“Ik hoop dat ik weer kan terugkeren op de tennisbaan en dat ik een wedstrijdniveau kan halen, maar de mensen moeten niet verwachten dat ik de Australian Open of Roland Garros ga winnen. Dat is echt nog een stap te ver. Ik ben me bewust van de moeilijkheden waarmee ik te maken heb. Aan de ene kant is dat de leeftijd, anderzijds zijn dat de fysieke problemen.”

Nadal zegt ook dat hij graag de tennisser met de meeste grandslamtitels hadden willen zijn. “Zonder twijfel, maar ik ben er niet door gefrustreerd dat Novak Djokovic er inmiddels 24 heeft behaald. Ik denk ook dat Novak het intenser beleeft allemaal. Voor hem zou de frustratie groter zijn geweest als hij niet de meeste grand slams had gehad.”