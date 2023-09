Turner Deurloo keert bij WK terug op internationale podium

Turner Bart Deurloo is door bondscoach Dirk van Meldert opgenomen in de selectie voor de WK in het Belgische Antwerpen. De tweevoudig olympiër maakt zodoende zijn rentree op internationaal niveau.

Deurloo kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokio voor het laatst internationaal in actie. De 32-jarige Deurloo kondigde begin februari zijn afscheid aan en werkte sindsdien als coach binnen de Nederlandse mannenselectie, maar liet begin juni weten dat hij wellicht toch te vroeg gestopt was. Bij de NK eind juni maakte hij een succesvolle rentree met brons in de meerkamp en zilver op voltige. Later deed hij ook mee aan de WK-kwalificaties.

De mannenploeg voor de WK bestaat verder uit Casimir Schmidt, Loran de Munck, Jermain Grünberg en Jordi Hagenaar. Van Meldert heeft Martijn de Veer aangewezen als meereizende reserve.

“We gaan voor de olympische tickets”, zegt bondscoach Van Meldert. “Top 12 voor teamselectie ligt in ons bereik, maar het kan op tienden van een punt aankomen. Er zijn immers een tiental landen die in aanmerking komen voor plek 9 tot 12. We zijn goed voorbereid en zijn klaar om te strijden.”

Bij de vrouwen bestaat de ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs uit Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol en Sanna Veerman. Tisha Volleman is meereizende reserve.

“Dit kampioenschap is de belangrijkste mondiale graadmeter in aanloop naar Parijs 2024”, zegt bondscoach Jacobs. “In Antwerpen zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen. Ik heb er vertrouwen in dat we met dit team de kwalificatie veilig kunnen stellen.”

Jacobs zegt met zijn ploeg te gaan voor een ‘optimale teamprestatie” waarbij hij streeft naar het behalen van de teamfinale waarin de beste acht landenteams in actie komen.

De WK vinden van 30 september tot en met 8 oktober plaats in Antwerpen. Doelstelling van de Nederlandse ploegen is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams, om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs af te dwingen.