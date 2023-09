Vraag naar kaarten Dutch Grand Prix vele malen groter dan aanbod

De belangstelling voor de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort blijft onverminderd groot. Ook voor de edities van de Dutch Grand Prix in 2024 en 2025 is de vraag naar kaarten vele malen groter dan het aanbod, meldt de organisatie.

“We zijn vijf tot tien keer overvraagd, afhankelijk van het soort kaarten”, zegt sportief directeur Jan Lammers. “Na drie jaar staat de racefan uit binnen- en buitenland nog steeds in de rij en is het enthousiasme onverminderd groot. Zo ook in de zakelijke markt. Met nieuwe energie zijn we alweer bezig met 2024 en 2025.”

De Dutch Grand Prix biedt ruimte aan meer dan 300.000 bezoekers in drie dagen. De vorige drie edities waren in no-time uitverkocht en om die reden maakt de organisatie ook voor 2024 en 2025 gebruik van een aanvraag- en toewijzingsproces. Geïnteresseerden konden tot 8 september kaarten aanvragen. Opvallend is het toenemende aantal aanvragen vanuit het buitenland.

De toewijzing van de kaarten voor de editie van 2024, en zelfs al een flink aantal voor 2025, vindt deze week plaats. Voor diegenen die voor 2024 uitgeloot zijn, wordt de kans geboden om direct voor 2025 kaarten te kopen.

De fans komen vooral voor Max Verstappen naar Zandvoort. De tweevoudig wereldkampioen won alle drie de races sinds de terugkeer van de grand prix in Nederland in 2021.