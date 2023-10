Turner Schmidt kan geluk niet op na behalen olympisch ticket

Turner Casimir Schmidt (27) is dolblij dat de Nederlandse ploeg erin geslaagd is om een olympisch teamticket af te dwingen. Schmidt, die twee keer de Spelen miste, hoopt dat hij er in Parijs ook daadwerkelijk bij kan zijn.

In Antwerpen liet de nestor van de ploeg zijn emoties de vrije loop en vloeiden er tranen van vreugde. “Dit is wel bizar”, zei hij vlak nadat duidelijk was geworden dat Nederland elfde was geworden en een ticket had binnengesleept. “Dit is een magisch gevoel, iets waar we zolang naartoe hebben gewerkt. Vier jaar geleden begonnen we met dit team en zeiden we: jongens, dit gaan we bereiken. Langzaam werd dat steeds meer realiteit en op een gegeven moment weet je dat het echt kan. Dat je het dan haalt samen met die gasten is heel vet.”

In 2016 kwalificeerde Nederland zich voor het laatst met een volledig team voor de Spelen. Hoewel Schmidt destijds een belangrijke rol speelde in het behalen van het teamticket, werd hij gepasseerd in de uiteindelijke selectie. “Toen hoopte ik erbij te zijn, maar had ik denk ik net een iets andere rol. Nu ben ik een beetje de oudere en volwassenere van de groep. Ik hoop dat ik er straks in Parijs ook bij kan zijn. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen.”

Net als voor Rio was Schmidt ook voor de Spelen in Tokio reserve. “Twee keer reserve voor de Spelen zijn is niet echt wat je leuk vindt. Natuurlijk geeft dit ticket nu geen garantie dat ik het nu wel zou halen, maar het is wel weer met een team. Het zijn vijf plekken. De kans is groter geworden. Maar je weet het nooit”, hield hij toch ook een slag om de arm.

Ook bondscoach Dirk van Meldert kon zijn geluk niet op na het resultaat van zijn ploeg. “Ik ben bijzonder blij voor ons team”, zei hij. “Weet je, het is net 10 jaar geleden dat hier een WK was”, zei Van Meldert, die destijds nog bondscoach was van de Belgen. “Toen ging alles mis. Het was een ramp. Nu is het een enorm succes. Ik ben enorm trots.”