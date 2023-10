Ook turnsters zeker van olympisch teamticket

De Nederlandse turnsters hebben zich bij de WK in Antwerpen net als hun mannelijke collega’s verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Sanna Veerman en Vera van Pol kwamen tot een teamtotaal van 161,197 punten. Daarmee staan ze na acht van de tien zogenoemde subdivisies voorlopig vijfde. Omdat er maandagavond nog maar vijf landen in actie komen, is een plek bij de beste twaalf al veiliggesteld. Die klassering was nodig om een olympisch teamticket af te dwingen.

Ook een plek bij de beste acht, die nodig is voor deelname aan de WK-teamfinale, lijkt vrijwel zeker. De Nederlandse turnsters hebben in Antwerpen bovendien nog kansen op individuele finales, met Visser (meerkamp, brug en vloer), Wevers (balk) en Veerman (brug). Omstreeks 22.35 uur, als alle turnsters in actie zijn gekomen, is daar meer duidelijkheid over.

De Nederlandse turnsters kwalificeerden zich voor de derde keer op rij als team voor de Spelen. Ook in Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020) waren ze er al bij.

De mannen van bondscoach Dirk van Meldert plaatsten zich zondag al voor de Spelen. Casimir Schmidt, Bart Deurloo, Jordi Hagenaar, Loran de Munck en Jermain Gr├╝nberg eindigden als elfde in het landenklassement. Schmidt plaatste zich daarnaast voor de individuele meerkampfinale bij de WK.