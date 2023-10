Turnster Visser gaat voor ‘goed gevoel’ in vier WK-finales

Naomi Visser begint woensdagavond bij de WK turnen aan haar reeks van vier finales. De 22-jarige komt met de Nederlandse ploeg in actie tijdens de teamfinale en turnt vervolgens later in de week de individuele finales in de meerkamp, aan brug en op vloer. De finale waar ze het meest naar uitkijkt, is die met het team.

“De teamfinale vind ik echt heel vet”, zegt Visser, die zich met Oranje als zesde voor die finale wist te plaatsen. “Die heb ik ook nog maar één keer gehaald bij een WK, in 2019. Rond zo’n finale hangt altijd een hele mooie sfeer en de zaal zit vaak bomvol. Daar kijk ik naar uit.”

Samen met haar ploeggenotes Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Vera van Pol bepaalde ze de afgelopen dagen wat het strijdplan voor de teamfinale zou worden. “We hebben samen bedacht wie welk toestel gaat turnen en wat de startvolgorde gaat zijn”, legde ze uit. “Het grootste doel bij dit WK was het behalen van het olympische teamticket. Daar lag alle aandacht en we zijn blij dat het is gelukt. De teamfinale is voor ons een kers op de taart, maar we gaan er wel vol voor.”

Wat de kansen voor Nederland zijn, durft Visser niet te zeggen. “We willen er vooral een goed gevoel aan overhouden”, zegt ze.

Dat ‘goede gevoel’ komt vaker naar voren wanneer Visser het over haar WK-finales heeft. Net als vorig jaar plaatste ze zich bij de WK voor drie individuele finales. Gevraagd naar haar kansen is ze duidelijk. “Eerlijk gezegd denk ik dat het qua medailles wel heel moeilijk wordt. Het niveau ligt echt bizar hoog. Ik zie het vooral als mooie momenten om weer ervaring op te doen in grote finales, want eigenlijk is mijn toernooi al heel erg geslaagd. Nu wil ik nog goede finales turnen.”

De individuele finale waar ze zich het meest op verheugt, is die op vloer, het toestel waarop ze vorig jaar nog vijfde werd bij de WK. “Daarin kan je jezelf echt verkopen”, zegt ze. “En als je kijkt naar wie er allemaal in die finale staan, dan is het gewoon heel vet om daar tussen te mogen staan.”

Visser turnt woensdagavond om 19.30 de teamfinale met Oranje. De individuele meerkampfinale staat vrijdag op het programma, met de toestelfinales op zaterdag (brug) en zondag (vloer).