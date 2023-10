Handbalster Polman mist start EK-kwalificatiereeks

Estavana Polman heeft zich afgemeld voor de komende interlandperiode van de Nederlandse handbalsters. De 31-jarige Polman werd eind augustus geopereerd aan haar knie en is nog aan het revalideren.

“In onderling overleg hebben we besloten dat dit het beste is voor haar revalidatie. Ze kan nog niet meetrainen of wedstrijden spelen. Met het oog op het WK is dit het beste plan voor haar”, aldus bondscoach Per Johansson.

Polman onderging een ingreep aan haar rechterknie en sprak toen de verwachting uit dat ze twee maanden moest revalideren. De speelster van de Roemeense club Rapid Bucuresti herstelde echter zo voorspoedig, dat ze hoopte de start van de EK-kwalificatie te kunnen halen.

Oranje neemt het deze maand in de EK-kwalificatiereeks op tegen Portugal (12 oktober) en Finland (14 oktober).