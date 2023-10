Swiatek bereikt halve finales tennistoernooi Beijing

Tennisster Iga Swiatek heeft de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Beijing. De als tweede geplaatste Poolse versloeg Caroline Garcia uit Frankrijk in drie sets: 6-7 (8) 7-6 (5) 6-1.

Nummer 2 van de wereld Swiatek trof met Garcia de winnares van het toernooi in 2017. De Fran├žaise was in Beijing als negende geplaatst. In de halve finale neemt Swiatek het op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Griekse Maria Sakkari.

In de eerste set zonder breaks was Garcia de beste in de tiebreak. De Franse nummer 10 van de WTA-ranking zag Swiatek in de tweede set met twee breaks uitlopen naar een 4-1-voorsprong. De Poolse liet haar opponente echter terugkomen, waardoor er opnieuw een tiebreak volgde. Daarin was Swiatek wel de beste. In de derde set brak ze meteen op de opslagbeurt van Garcia en gaf de voorsprong niet meer weg.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat het WTA-toernooi van Beijing wordt gespeeld. De edities van 2020 en 2021 konden niet doorgaan door de coronapandemie. Voor 2022 had de overkoepelende associatie WTA het toernooi geschrapt vanwege de mysterieuze verdwijning van de Chinese tennisster Peng Shuai.