Wielerploeg Bora-hansgrohe meldt komst Roglic

Primoz Roglic rijdt vanaf het komende seizoen voor wielerploeg Bora-hansgrohe. De 33-jarige Sloveen, die dit jaar onder meer de Giro d’Italia won, komt over van Jumbo-Visma waar hij sinds 2016 voor uitkwam.

“Als wielrenner en manager is geduld vereist”, zegt teammanager Ralph Denk van de Duitse ploeg. “Het is niet altijd de eerste aanval die tot succes leidt. Acht jaar geleden sloot Primoz bijna aan bij ons als neo-prof. Nu komt hij als prof met een lange lijst van overwinningen, die weinig andere renners hebben bereikt.”

Roglic kijkt uit naar zijn volgende stap, ook al is de ploegwissel nieuw voor hem. “De goede herinneringen van toen we elkaar acht jaar geleden spraken, maakten deze gesprekken makkelijk. Maar de beslissende factor is dat het team heel gemotiveerd is om met mij te werken en dat ze er dezelfde ideeën op nahouden.”

De Sloveen won dit jaar de Giro en eindigde als derde in de Vuelta, achter ploeggenoten Sepp Kuss en Jonas Vingegaard. Hij pakte zestien overwinningen in 2023 en won eerder drie keer de Ronde van Spanje.

Vooruitlopend op een mogelijke fusie van Jumbo-Visma met het Belgische team Soudal Quick-Step meldde Roglic voor de start van Ronde van Emilia dat hij de Nederlandse ploeg ging verlaten. Hij rijdt zaterdag in de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd voor Jumbo-Visma.