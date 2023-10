Dubbelspecialist Rojer strandt in kwartfinale Shanghai

Tennisser Jean-Julien Rojer is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel op het masterstoernooi van Shanghai. Met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador verloor Rojer in de kwartfinale van Rohan Bopanna uit India en en Matthew Ebden uit Australië: 4-6 2-6.

Bopanna en Ebden benutten drie van de vier breakpoints, terwijl Rojer en Arévalo geen van de vier breakpoints wisten te verzilveren.

Rojer was, na de uitschakeling van Wesley Koolhof en Robin Haase, de laatste overgebleven Nederlander in Shanghai.