Recordaantal van 47.000 deelnemers aan marathon Amsterdam

Hardlopers uit 131 verschillende landen komen zondag aan de start bij de marathon van Amsterdam. Daarmee is de 47e editie volgens de organisatie het grootste internationale eendaagse evenement in Nederland.

Ongeveer de helft van de deelnemers is Nederlands, de andere helft is van buitenlandse afkomst. In totaal rennen 47.000 mensen een afstand door de hoofdstad. Het is een record aan inschrijvingen. Begin juli waren de startbewijzen al uitverkocht. Meer dan 20.000 hardlopers wagen zich aan de langste afstand, de 42,195 kilometer.

“De eerste editie in 1975 telde driehonderd deelnemers en nu zitten we aan de 47.000. We kunnen wel stellen dat de marathon in die 47 jaren een flinke groei heeft doorgemaakt”, zegt marathondirecteur René Wit.

Nog meer groei is bijna niet mogelijk, maar de organisatie werkt er wel aan. “We hebben zondag twee startlocaties en dat is nieuw. We laten op de marathon 15.000 hardlopers starten in het Olympisch Stadion en 5000 buiten het stadion. Na 1 kilometer komen de groepen samen. Het geeft ons de ruimte om in de komende jaren nog meer deelnemers toe te laten.”

De topatleten vertrekken zondag op het schema van het parcoursrecord. Dat staat met 2.03.39 op naam van de Ethiopiër Tamirat Tola. Diens landgenoot Birhanu Legese is komende zondag op papier de snelste man; hij heeft 2.02.48 als beste tijd. Het is inmiddels de tiende tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen voert de Ethiopische Ashete Bekere met een persoonlijk record van 2.17.58 de startlijst aan.

Khalid Choukoud, die vorig jaar met 2.09.34 Nederlands kampioen werd in Amsterdam, gaat een poging wagen de olympische limiet van 2.08.10 te slechten. Anne Luijten en Jill Holterman azen op de olympische limiet van 2.26.50 bij de vrouwen. Nienke Brinkman heeft zich afgemeld met een blessure.

Het parcours kent een paar kleine wijzigingen. Zo is er een iets andere lus bij de Zuidas en de keerlus op de Kennedylaan is eruit. “In theorie zou het parcours iets sneller moeten zijn”, aldus directeur Wit.