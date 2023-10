Renners Thijssen en Mihkels zeggen sorry voor spleetooggebaar

Wielrenners Madis Mihkels en Gerben Thijssen hebben hun excuses aangeboden voor het filmpje waarop de Est Mihkels spleetogen nadeed. De Belg Thijssen deelde het filmpje, dat werd opgenomen in aanloop naar de Ronde van Guangxi in China.

De renners van de Belgische ploeg Intermarch√©-Circus-Wanty verwijten zichzelf een gebrek aan kennis over de Aziatische cultuur. Ze accepteren de beslissing van hun ploeg om ze buiten de wielerkoers in China te houden. Mihkels en Thijssen noemen in een verklaring hun actie “beledigend en fout” en vinden dit “een belangrijke levensles”.