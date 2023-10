De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het toernooi in Antwerpen, volgende week. De nummer 4 van de wereld won vorige maand de titel in Beijing, maar werd dinsdag in de vierde ronde in Shanghai uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton.

De Italiaanse tennissers nemen het in november in de kwartfinales van de Daviscup op tegen Nederland. Vorige week liet Sinner weten dat hij er in Malaga bij zal zijn.