Van Waveren vertrekt als bondscoach van triatlonploeg

Jelmer van Waveren vertrekt als bondscoach van de triatlonploeg. Hij gaat per 1 november aan de slag bij de wielerploeg Watersley R+D Cycling Team, waar hij zowel bij de mannen als de vrouwen verantwoordelijk wordt voor de opleidingsploegen.

Van Waveren begon zijn loopbaan bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) in 2016 als talentcoach bij het regionaal talentencentrum in Alkmaar en als assistent van Bas de Bruin bij de paralympische selectie. In 2019 maakte hij de overstap naar het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard. Na het rapport van het onderzoeksbureau Fijbes, waarin een onvoldoende sociale veiligheid werd vastgesteld binnen het topsportprogramma, werd hij in 2022 bondscoach.

“Het was best een hectische tijd waarin de balans binnen het NTC hersteld moest worden. Al was dat iets waar technisch directeur Henry Bonnes zich vooral mee bezig hield. Ik heb me al vrij snel kunnen focussen op mijn taak; het begeleiden van atleten en de dagelijkse trainingen”, zegt Van Waveren. Na acht jaar voor de NTB te hebben gewerkt, is hij toe aan een nieuwe uitdaging. “Mijn tijd bij de NTB was heel leuk en heel erg leerzaam. Maar als je met ambitieuze sporters werkt, vind ik dat je bereid moet zijn om iedere dag weer vol gas te geven. Toen ik voelde dat dat niet meer voor de volle 100 procent lukte, wist ik dat ik toe was aan een nieuwe stap.”