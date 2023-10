Wielrenster De Zoete sprint in China naar eerste profzege

Mylène de Zoete heeft op het Chinese Chongming Island haar eerste wielerzege op het hoogste niveau geboekt. De 24-jarige Nederlandse van Ceratizit-WNT was in de openingsetappe van de WorldTour-koers de beste in de sprint. De Poolse Daria Pikulik moest het na 109 vlakke kilometers doen met de tweede plaats, voor de Australische Georgia Baker.

De Zoete had dit jaar een vijfde plaats in de UAE Tour als beste resultaat. In de Ronde van Chongming Island krijgt ze wellicht nog meer kansen op een zege. Dat komt ook doordat toppers als Lorena Wiebes, in 2019 de laatste winnares van de koers, en wereldkampioene Lotte Kopecky er dit jaar niet bij zijn.

De Ronde van Chongming Island duurt nog tot en met zaterdag. Vrijdag volgt een wederom vlakke rit van 128 kilometer. Dan draagt De Zoete de leiderstrui.