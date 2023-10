Veteraan Monfils zegeviert in Stockholm en voegt zich bij Federer

Tennisser Gaël Monfils heeft zondag het ATP-toernooi van Stockholm voor de tweede keer op zijn naam geschreven. Na zijn eindzege in 2011 was hij twaalf jaar later weer de beste. De Fransman versloeg de Rus Pavel Kotov in drie sets: 4-6 7-6 (6) 6-3.

Voor Monfils was het alweer zijn 34e finale. Hij is na de Zwitser Roger Federer, de Kroaat Ivo Karlovic en de Spanjaard Feliciano López pas de vierde tennisser die na zijn 37e verjaardag een ATP-titel heeft weten te winnen. Monfils staat door eerder blessureleed momenteel 140e op de wereldranglijst, maar zal door zijn winst in Stockholm terugkeren in de mondiale top 100.

Kotov, de nummer 109 van de wereld, was via de kwalificaties in het hoofdtoernooi in de Zweedse hoofdstad beland en verraste in de kwartfinales de Nederlander Tallon Griekspoor. Hij liep tegen Monfils zijn eerste ATP-titel mis.