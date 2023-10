Mercedes aanvaardt diskwalificatie Hamilton in Austin

Formule 1-team Mercedes heeft de diskwalificatie van Lewis Hamilton in de Grote Prijs van de Verenigde Staten aanvaardt. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in de race op het circuit van Austin als tweede achter Max Verstappen, maar werd na afloop door de stewards uit de uitslag geschrapt. De Mercedes van de Brit kwam niet door de technische keuring, er was te veel slijtage aan de ‘vloer’ van de auto.

“We moeten dit accepteren, ervan leren en volgend weekend sterker terugkomen”, zei teambaas Toto Wolff van Mercedes over de diskwalificatie. “De afstelling van een auto met upgrades is in een sprintweekend nog meer een uitdaging, omdat er maar één uurtje vrije training is. Daar komt bij dat het Circuit of the Americas een hobbelige baan is. Maar dat doet er allemaal niet toe, want de stewards hadden gelijk en wij hadden het mis; er is geen speelruimte in de regels.”

Charles Leclerc van Ferrari, die als zesde finishte, werd om dezelfde reden als Hamilton gediskwalificeerd. De Italiaanse renstal kon ook niet anders dan zich neerleggen bij de straf. “De metingen aan de bodem van de auto vielen een paar tienden verkeerd uit en de stewards oordeelden dat als illegaal. De regels staan niets anders toe dan diskwalificatie”, zei technisch directeur Diego Ioverno.

Door het schrappen van Hamilton en Leclerc schoof Lando Norris (McLaren) in de herziene uitslag op naar de tweede plaats en kreeg Carlos Sainz (Ferrari) de derde plaats toebedeeld. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, klom naar de vierde plaats. Hij deed er goede zaken meer voor de WK-stand, omdat Hamilton geen punten scoorde. Pérez staat tweede met 240 punten, Hamilton derde met 201 punten.

Logan Sargeant schoof op naar de tiende plaats en verdiende daardoor zijn allereerste WK-punt. De coureur van Williams kon zijn geluk niet op; hij is de eerste Amerikaan na Michael Andretti in 1993 die een punt scoort in een grand prix van de Formule 1.

Verstappen vocht zich in Austin naar zijn vijftigste overwinning in de Formule 1. Hij had in de Grote Prijs van Qatar twee weken geleden al zijn derde wereldtitel veiliggesteld.