Griekspoor naar kwartfinale Basel door knappe winst op De Minaur

Tallon Griekspoor heeft knap van Alex de Minaur gewonnen op het tennistoernooi van Basel. In de tweede ronde won de Nederlander met 6-4 6-3 van de huidige nummer 13 van de wereld. De vorige ontmoeting tussen de twee, bij het toernooi in Rosmalen, ging ook al naar Griekspoor.

De eerste set ging donderdagmiddag gelijk op. Griekspoor, die op plek 25 staat van de wereldranglijst, serveerde sterk. Maar dat deed De Minaur ook. De beslissing in die eerste set viel dan ook pas op het einde, toen Griekspoor het tempo opvoerde en op 5-4 voor het eerst door de service van de Australiƫr ging: 6-4.

In het begin van de tweede set pakte De Minaur het initiatief en kwam hij op voorsprong. Griekspoor draaide dat snel om en walste daarna over de rappe Australiƫr heen. Met veel vertrouwen sleepte de 27-jarige Haarlemmer ook set twee binnen, waardoor hij nu in de kwartfinale staat. Daarin wacht de Pool Hubert Hurkacz.

Griekspoor kent een sterk seizoen. Hij won de ATP-toernooien van Pune en Rosmalen en steeg snel op de wereldranglijst. Momenteel is hij de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser bij de mannen.