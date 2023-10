Schouten snelste schaatsster op 3000 meter in kwalificaties

Irene Schouten heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden de 3000 meter gewonnen. De 31-jarige Noord-Hollandse schaatsster van AH-Zaanlander was in Thialf de snelste in een toptijd van 3.55,89.

Schouten bleef in een rechtstreeks duel ploeggenote Marijke Groenewoud voor. De Friezin van AH-Zaanlander eindigde in 3.58,08 en dat was uiteindelijk goed voor de tweede tijd. Elisa Dul zette met 4.00,56 de derde tijd neer, maar werd gediskwalificeerd.

Antoinette Rijpma-de Jong, de wereldkampioene van 2021, kwam tot 4.02,41 en leek aanvankelijk buiten de top 5 te vallen. In de laatste rit kwamen Joy Beune en Sanne in ’t Hof nog onder haar tijd door. Door de diskwalificatie van Dul werd Rijpma-De Jong alsnog vijfde.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Obihiro in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.