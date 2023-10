Schaatsers kijken uit naar wereldbeker, niet naar al het gereis

Veertien schaatssters en twintig schaatsers hebben bij het kwalificatietoernooi in Thialf startbewijzen voor de wereldbekerwedstrijden veroverd. Voor de meesten van hen wacht een seizoen met veel reizen. Schaatsers als Sebas Diniz en Esther Kiel, die zich voor het eerst officieel kwalificeerden, kijken ernaar uit. Voor routiniers als Irene Schouten en Kjeld Nuis had het vele gereis niet gehoeven.

De wereldbekercyclus begint op 10 november in Obihiro in Japan en de schaatsers komen een week later in actie in de Chinese hoofdstad Beijing. Daarna zijn er twee wereldbekerwedstrijden in Europa, in het Noorse Stavanger en het Poolse Tomaszów Mazowiecki. In 2024 gaat de wereldbeker verder met wedstrijden in de Verenigde Staten en Canada, gevolgd door de WK afstanden in het Canadese Calgary. Daarvoor gelden de NK afstanden eind december als selectiemoment.

Diniz wil ook in de wereldbekers mooie dingen laten zien, zei de sprinter van Team IKO na plaatsing voor de 500 meter. Kiel moet eerst nog vrij regelen bij haar werkgever, een ICT-bedrijf. “Bij mijn sollicitatie heb ik gezegd dat ik graag World Cups wil rijden, dus dat komt goed. Het bedrijf leeft mee”, vertelde de schaatsster die uitkomt voor marathonploeg BDM/BTZ.

Ook Helga Drost moet haar plannen omgooien. De 25-jarige schaatsster van Development Team Fryslan zag dat haar misschien wel laatste race op de 1000 meter haar richting de wereldbekerwedstrijden in Japan en China stuurt. Een voorgenomen reis naar Nepal en Nieuw-Zeeland wordt voorlopig even uitgesteld.

Olympisch kampioen Nuis, die zaterdag opgetogen was omdat hij zich ondanks een eerdere griep had geplaatst voor de wereldbekercyclus, wil alle wedstrijden rijden. “Strijden om de beste van de wereld te zijn vind ik supermooi.”

Dat het zo ver weg is, vindt Nuis echter verschrikkelijk. “Het lijkt ook wel of ze alles willen inhalen wat we ‘in corona’ hebben gemist. Dat je daar anderhalve week van tevoren heen moet, slaat natuurlijk nergens op, maar het moet ergens gebeuren. Iemand moet reizen en nu moeten we allemaal reizen, maar ik rij het liefst al die wedstrijden hier.”

Schouten noemt de kalender heftig en zei al dat de ploeg wellicht maar een van de twee wedstrijden in Azië gaat rijden. Zelf heeft ze een voorkeur voor Beijing, terug naar de plek waar ze drie keer olympisch kampioen werd in 2022. “Het lijkt mij heel leuk om daarnaartoe te gaan. Ik heb op die baan heel leuk gereden”, zei ze.