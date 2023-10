Verstappen wil ook zeventien keer winnen, én achttien keer

Max Verstappen won voor de vijfde keer de Grote Prijs van Mexico en dat was al zijn zestiende overwinning van het seizoen. Dat is een Formule 1-record. “Wat ik nog meer wil? Zeventien zeges, achttien zeges”, zei de drievoudig wereldkampioen van Red Bull aan de finish. “We beleven een ongelooflijk seizoen. De snelheid van de auto was opnieuw heel, heel erg goed.”

Verstappen had medelijden met zijn teamgenoot Sergio Pérez, die al in de eerste bocht van zijn thuisrace crashte, tot grote teleurstelling van de grote menigte Mexicaanse fans. “Jammer dat Sergio zo snel uitviel, maar het publiek is blijven zitten en dat vond ik fantastisch”, zei de Nederlander, die dit seizoen zestien van de negentien tot nog toe verreden grands prix won. Zijn auto, de RB19, deelde op hooggelegen circuit in Mexico-Stad mee in de feestvreugde. De auto werd tijdens de huldiging in een lift op het podium gehesen.

Het seizoen telt nog drie races. Over een week is de Grote Prijs van Brazilië. Daarna volgt nog de Grote Prijs van Las Vegas op 18 november en het seizoen eindigt op 26 november in Abu Dhabi.