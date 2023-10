Basketballer Jokic leidt Nuggets naar nieuwe zege in NBA

Basketballer Nikola Jokic heeft Denver Nuggets naar de vierde zege op rij geleid in de Amerikaanse competitie NBA. De regerend kampioen won met 110-102 van Utah Jazz en is nog altijd ongeslagen. Sterspeler Jokic maakte in het duel 27 punten, 11 assists en 10 rebounds.

Lauri Markannen kwam ook tot 27 punten voor de Jazz, maar kon hiermee een nederlaag voor zijn team niet voorkomen.

Stephen Curry was opnieuw op dreef voor Golden State Warriors. Hij had met 42 punten een belangrijk aandeel in de 130-102 zege op New Orleans Pelicans. Curry maakte vrijdag in het duel met Sacramento Kings 41 punten.

Zijn coach Steve Kerr was onder de indruk van het spel van Curry. “Hij is hot op dit moment. Het is geweldig om hem te zien spelen. Hij lijkt beter te zijn dan ooit op zijn 35e”, zei de coach, die zijn ploeg voor de derde keer op rij zag winnen.

Milwaukee Bucks versloeg Miami Heat met 122-114. Giannis Antetokounmpo was goed voor 33 punten. Damian Lillard voegde er 25 aan toe. Bij de Heat was Tyler Herro goed voor 35 punten.