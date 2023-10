Diamond League en andere atletiekwedstrijden blijven bij Ziggo

De wedstrijden in de Diamond League en andere atletiekwedstrijden blijven de komende jaren te zien bij Ziggo Sport. De sportzender heeft het contract met de Diamond League, Continental Tour en de World Indoor Tour met zes jaar verlengd tot en met 2029.

Femke Bol maakt al een aantal jaar indruk in de Diamond League. Ze won het eindklassement op de 400 meter horden het afgelopen seizoen voor de derde keer op rij en is sinds augustus 2020 op deze discipline ongeslagen in de Diamond League. Ze veroverde dit jaar ook de wereldtitel op de 400 meter horden.

“De uitzendingen van de moeder van alle sporten wordt door onze kijkers goed gewaardeerd. Ik ben blij dat we deze prachtige sport voor zo’n lange periode hebben kunnen vastleggen”, aldus Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport.