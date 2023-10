Einde seizoen voor Amerikaanse tennisser Fritz door blessure

De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft zich door een blessure moeten terugtrekken van het masterstoernooi van Parijs-Bercy en mist ook de ATP Finals. De nummer 10 van de wereld zegt op Instagram dat hij nog had willen vechten voor een plek op het eindejaarstoernooi van volgende maand, maar een blessure aan een buikspier verhindert dat. “Een heel treurige manier om het seizoen te eindigen”, stelt de 26-jarige Fritz.

Fritz zou woensdag in Parijs tegen de Duitser Daniel Altmaier spelen, maar meldde zich af. De Amerikaan had het masterstoernooi nog wel nodig om punten te pakken om mee te mogen doen aan de ATP Finals. Op de jaarranking staat Fritz tiende, terwijl de beste acht tennissers mogen meedoen in het Italiaanse Turijn.

Het eindejaarstoernooi is van 13 tot en met 20 november.