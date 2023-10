Griekspoor naar derde ronde Parijs waarin mogelijk Djokovic wacht

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Parijs. De Nederlandse nummer 23 van de wereldranglijst was in twee sets te sterk voor de vijf plaatsen lager gerangschikte Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De setstanden waren 6-2 en 6-2.

Griekspoor (27) neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld moet na een bye in de eerste ronde nog wel de Argentijn Tomás Martín Etcheverry verslaan.

Griekspoor opende sterk en brak meteen de opslag van de Spanjaard, die in de vijfde game nogmaals een break moest incasseren. Na een half uur stond de 6-2 op het scorebord. Beide spelers troffen elkaar een keer eerder. In 2022 op Roland Garros was Griekspoor ook al de sterkste geweest.

In de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op, maar na twee benutte breakpoints mocht Griekspoor bij 5-2 voor de wedstrijd serveren. De Nederlander miste zijn eerste drie kansen, maar bij het vierde wedstrijdpunt was het na een partij van ruim een uur raak.