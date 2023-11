Tennisster Pegula verrast Sabalenka bij de WTA Finals

Tennisster Jessica Pegula heeft bij de WTA Finals een verrassende zege geboekt op Aryna Sabalenka. De Amerikaanse versloeg de Belarussische nummer 1 van de wereld in haar tweede wedstrijd met 6-4 6-3 en plaatste zich voor het eerst in haar loopbaan voor de halve finales van het eindejaarstoernooi.

Pegula, de nummer 5 op de mondiale lijst, won in de vijf eerdere ontmoetingen één keer van Sabalenka. “Ik heb dit jaar meer vertrouwen als ik speel tegen topspeelsters”, zei Pegula na haar zege. “Vlak nadat ik in de top 5 van de wereldranglijst kwam, dacht ik soms wel eens; hoor ik hier wel thuis?”

Sabalenka had het zichtbaar niet naar haar zin op de baan in Mexico. Ze klaagde eerder al over de slechte omstandigheden in Cancun. Ze maakte tegen Pegula 33 onnodige fouten. “Je weet op deze baan nooit waar de bal gaat stuiteren. Dat gaat tegen je werken. Vandaag liep het niet lekker. Maar ik heb nog wel een kans om de halve finales te halen. Ik ga er wel voor.”

Sabalenka moet dan in haar laatste groepswedstrijd Elena Rybakina verslaan. De Kazachse won in haar tweede partij met 6-0 6-7 (4) 7-6 (2) van de Griekse Maria Sakkari, die na het verlies in de eerste set sterk terug kwam. Maar na 2 uur en 26 minuten was de winst toch voor Rybakina. “We weten dat de baan hier niet goed is. Daar worstelen we allemaal mee”, aldus de nummer 4 van de wereld.