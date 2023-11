Van Dijke wil zesde EK-medaille en wennen aan judogek publiek

Judoka Sanne van Dijke gaat zaterdag in Montpellier op voor al haar zesde EK-medaille. De nummer 2 van de wereld in de klasse tot 70 kilogram is blij dat het in aanloop naar het EK niet over de strijd om de olympische tickets gaat.

Twee jaar geleden werd Van Dijke Europees kampioene in Lissabon en na de finale kwamen er een hoop emoties los. Van Dijke was in een felle strijd met Kim Polling verwikkeld om een olympisch ticket en de spanning was voelbaar in aanloop naar én tijdens het toernooi.

“Ik heb het heel lastig gevonden dat er richting Tokio geen objectieve kwalificatie-eisen waren”, aldus de 28-jarige Brabantse. “We hebben toen een rechtszaak gehad en of je het nou wil of niet, dat beïnvloedt toch je voorbereiding. Het is een goede ontwikkeling dat er nu objectieve eisen zijn en dat creëert een bepaalde rust die wel fijn is. Ik heb duidelijk de beste papieren op dit moment, maar ik reken me nog niet rijk.”

Van Dijke pakte in Tokio uiteindelijk een bronzen plak. Volgend jaar hoopt ze op de Spelen van Parijs twee tredes hoger te staan op het podium. “Ik denk dat ik goud kan pakken op de Spelen. Ik ben zelf niet onverslaanbaar, maar niemand is ook onverslaanbaar voor mij. Er zijn een paar judoka’s die structureel de medailles verdelen en daar ben ik er één van. Op dit moment ben ik laten we zeggen honderd dagen per jaar de beste en we moeten zorgen dat dat er volgend jaar nog meer zijn”, aldus Van Dijke, die ondanks haar olympische ambities en haar reeds behaalde titels op het EK vol motivatie zegt te zijn.

“Het EK is een titeltoernooi en titels pakken is het mooiste wat er is. Natuurlijk zijn alle toernooien gericht op olympisch goud winnen, maar de komende negen maanden zijn er een paar dagen dat dat niet zo is en daar is de EK-dag er één van. Dan zijn de Spelen éven niet belangrijk.”

Frankrijk is een echte judonatie en in dat opzicht voelt het EK als een soort voorproefje voor de Spelen. “Het wordt wel interessant, want het is een judogek land. Het is publiek dat zich goed laat horen en het spelletje waardeert en snapt. Mijn moeder, broer en vriendin moesten drie maanden geleden VIP-kaarten kopen omdat het al uitverkocht was”, aldus Van Dijke.

“Ook voor de begeleidende staf wordt het een test, want ze gaan dingen uitproberen die we ook in Parijs willen doen, zoals eigen eten en hometrainers meenemen. Het wordt super relevant voor het hele team. Ik kijk ernaar uit het jaar goed af te sluiten.”

Van Dijke werd in 2017 en 2021 Europees kampioene. In 2019, 2020 en 2022 werd ze tweede.