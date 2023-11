Sportverenigingen willen meer erkenning van de overheid

Sportverenigingen hopen dat er met de nieuwe regering “meer erkenning” komt voor het sportverenigingsleven in Nederland. Bestuurders van amateurclubs zeggen zich “in de steek gelaten” te voelen door de overheid, stellen belangenorganisaties in een verklaring.

“De regelgeving is doorgeslagen, krijgen we vaak te horen. Verenigingen worden op één hoop gegooid met het bedrijfsleven. Maar dat kan niet, er zitten daar vrijwilligers die alles moeten laten draaien. Het moet eenvoudiger en dat willen we als belangenorganisaties de nieuwe regering meegeven”, aldus Ben van Olffen, de voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. De BAV vertegenwoordigt 1600 amateurvoetbalclubs.

Ook het Register voor Verenigingsbestuurders vindt dat er in het beleid van de politieke partijen te weinig rekening wordt gehouden met de sportverenigingen. “We hebben de laatste weken zóveel bestuurders bevraagd en vrijwel iedereen mist erkenning. Voor wat ze doen, voor de waarde die ze vertegenwoordigen. Veel vrijwillige sportbestuurders in Nederland voelen zich in de steek gelaten”, zei RVVB-bestuurder Daniel Klijn.

De oproep is het gevolg van uitkomsten van tien zogenoemde visie-avonden met driehonderd verenigingen die het RVVB en de BAV de afgelopen twee maanden hebben georganiseerd. Het actieplan wordt aangeboden aan de deelnemers van het nationale sportdebat in Amsterdam.